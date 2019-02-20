شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 7.3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 7.3 مليار ريال.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، اليوم الأربعاء، سيكون هناك زيادة في إصدار رقم 02 -12 -2019 بقيمة 7.3 مليار ريال.

كذلك سيرتفع إصدار رقم 5 -1 -2019 بقيمة 1.80 مليار ريال ليصل إلى 2 مليار ريال.

وسيزيد رقم 10 -1 -2019 بقيمة 274 مليون ريال ليصل إلى 5.449 مليار ريال.

هذا ومن المقرر أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من غد الخميس الموافق 21 فبراير الجاري. كما سيتم إدراج وتداول تلك الأدوات الحكومية ابتداءً من يوم الأحد 24 الشهر الجاري.

وبدأت السوق المالية السعودية "تداول"، تداول أدوات الدين الحكومية يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2018، وأدوات الدين الحكومية التي تم إدراجها تعادل 46.7% من الدين العام السعودي، البالغ 438 مليار ريال بنهاية العام 2017.