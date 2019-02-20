شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "دو" توصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 22 فلساً للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 22 %، بما يعادل 22 فلساً للسهم، من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، بأن مجلس الإدارة ناقش البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع 13 فلساً للسهم عن النصف الأول من العام المالي 2018، لتُصبح إجمالي توزيعات العام مُقدرة بـ 35 فلساً للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.75 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.71 مليار درهم في العام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 بنسبة 3.2% بالغا 13.41 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم بعام 2017.

فيما تراجع إجمالي أصول الشركة متضمنة الأصول المتداولة وغير المتداولة إلى 16.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 17.83 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017.