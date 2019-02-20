شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20 - 2 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-2-2018.

إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شركة النصر للأعمال المدنية، ابن سينا فارما، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، بنك التعمير والإسكان، العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 839.550 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 399 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.8 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.02%، والعرب على 8.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.21%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.8 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 65.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 60.4 مليون جنيه، مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2479 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 19152 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 719 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

وارتفعت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 48 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 12.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.61%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.17%.

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.86%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 24.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.72%.

- بنك التعمير والاسكان بسعر إغلاق 55.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 9.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.08%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 23 جنيها بنسبة تراجع بلغت 4.45%.

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 6.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.85%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.73%.