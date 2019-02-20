أ ش أ

قرر وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري/ الإماراتي برئاسة المهندس جمال أنور السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأربعاء – أن القرار نص على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية; لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين .

وقال وزير التجارة المهندس عمرو نصار إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي في إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الإماراتي على المستويين التجاري والاستثماري، خاصة وأن الإمارات تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما تتصدر الاستثمارات الإماراتية قائمة أهم الدول المستثمرة في السوق المصري.

وأشار إلى أنه روعى في التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والإمارات.

وأوضح أن المجلس يضم في عضويته كلا من محمد الأتربي رئيس بنك مصر، وأحمد حسين صبور شركة الأهلي للتنمية العقارية، و محمد إبراهيم محلب (شركة الدوار للمقاولات)، والمهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيدتيا للصناعات الغذائية، والنائب عبد الحميد الدمرادش شركة (المغربي للحاصلات الزراعية)، وأحمد حلمي شركة موبل الشرق ووليد الحناوي (شركة العالمية للتنمية الزراعية- فارم فريتس).

كما يضم المجلس كلا من علاء الدين عمر شركة (ال جي) للإلكترونيات مصر، وعزة فهمي شركة زة فهمي للتصميمات)، المهندس شريف الجبلي رئيس جمعية شباب الأعمال، وتامر شفيق شركة أوراسكوم للإنشاءات، والمهندس محمد نجيب (شركة السويدي للكابلات)، وأحمد القاضي (شركة إيجي ماتيك)، والمهندس تامر وجيه (شركة برايم فارما)، والدكتور أحمد شلبي (شركة تطوير مصر للمقاولات) ، وخالد سعيد محمود (شركة انترشيونال تكنولوجي جروب) والدكتور سامح فخري (مركز العاصمة للجهاز الهضمي والكبدي).

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.