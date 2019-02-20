ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأفاد بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، بأن 1011 شاحنة بحمولة إجمالية 54 ألفا و563 طنا من البضائع العامة قد غادرت الميناء منها 102 سيارة نقل محملة بـ 4 آلاف و945 طن قمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90 ألفا و830 طنا ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21 ألفا و54 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1875 طن فوسفات و1500 طن صويا و 22 ألفا و700 طن ملح و8 آلاف و600 طن يوريا ، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 58 حاوية مكافئة والوارد 139 حاوية مكافئة والترانزيت 504 حاويات مكافئة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9 آلاف و758 طن حديد و11 ألفا و500 طن قمح و2720 طن أرز و33 ألفا و818 طن ذرة و387 طن فول صب، و904 أطنان خشب زان و340 طن زيت.

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