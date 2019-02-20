شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين تنظم "اليوم الرواندى" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع سفارة رواندا بالقاهرة الأحد المقبل "اليوم الرواندى" بحضور شيخ صالح هابيمانا سفير رواندا بالقاهرة.

وقال الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة افريقيا بالجمعية، إن الهدف من تنظيم اليوم الرواندى بحضور سفير رواندا بالقاهرة شيخ صالح هابيمانا التعرف على أهم فرص الاستثمار والتجارة فى رواندا وعرضها أمام رجال الأعمال المصريين، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة لمجموعة كبيرة من السفراء والمستشارين التجاريين بالسفارات الافريقية بمصر.

وأكد الجبلى، على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لما يمثله الاقتصادى الرواندى من مراكز متقدمة وفقاً لتصنيف البنك الدولى والذى يشير إلى أنه ثان اقتصاد على مستوى إفريقيا فى تقرير عام 2016.

وأضاف أن متوسط النمو الاقتصادي فى رواندا بلغ أكثر من 7% سنويا من عام 2010 إلى عام 2015، لافتا إلى أنه تم تصنيف رواندا تصنيفا مرتفعا في تقرير البنك الدولي عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال رقم 59 من أصل 190 اقتصادا فى تقرير عام 2016.

وأكد أن أهم فرص الاستثمار فى رواندا هى مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، الزراعة، التعدين، السياحة و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا إلى أن رواندا انشأت مناطق اقتصادية خاصة، بما فى ذلك منطقة كيغالى الحرة ومنطقة التجارة الحرة فى كيجالى الصناعية.