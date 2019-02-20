شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.59% رابحا عدد 50.64 نقطة ليغلق عند مستوى 8567.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.82% رابحا عدد 28 نقطة ليغلق عند مستوى 3453.74 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 75 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 103 شركة، فيما تراجعت 57 شركة. وارتفع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.81%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.60%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.75%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.72%.

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