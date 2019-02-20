شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% رابحا عدد 11.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5232.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحا عدد 20.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5481.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% خاسرا عدد 6.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4776.54 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 177 مليون سهم بقيمة 31.2 مليون دينار كويتى عبر 5312 صفقة.

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.18%.

وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.40%، تليه عربى القابضة بنسبة 6.30%، ثم المركز بنسبة 4.21%، فيما تصدر سهم "عقار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.38% الهلال بنسبة 5.75%، ثم الإثمار بنسبة 5.35%.