تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% رابحا عدد 11.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5232.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحا عدد 20.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5481.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% خاسرا عدد 6.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4776.54 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 177 مليون سهم بقيمة 31.2 مليون دينار كويتى عبر 5312 صفقة.
وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.18%.
وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.40%، تليه عربى القابضة بنسبة 6.30%، ثم المركز بنسبة 4.21%، فيما تصدر سهم "عقار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.38% الهلال بنسبة 5.75%، ثم الإثمار بنسبة 5.35%.
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