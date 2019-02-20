شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، متخلية عن أعلى مستوياتها خلال 2019 ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع الحذر من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يضعف الطلب على الوقود هذا العام ،واستمرار ضخ الولايات المتحدة لمستويات قياسية من الإنتاج يقوض جهود أوبك فى دعم السوق ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

بحلول الساعة 13:15جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.39$،وسجل أعلى مستوي 56.75$ الأعلى منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأدنى مستوي 55.95$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 65.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.31$ ،وسجل أعلى مستوي 66.63$ ،وأدنى مستوي 65.79$.

تراجع الخام الأمريكي هامشيا عند تسوية الأمس ليفقد نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال ستة أيام ، وانخفضت عقود برنت بنفس النسبة تقريبا ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 66.81$ للبرميل.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تتراجع أسعار النفط مع تنامي الحذر من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يضعف الطلب على الوقود خلال هذا العام.

وهناك علامات قوية على تباطؤ الاقتصاد العالمي ، دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض النمو المتوقع هذا العام ، منها تراجع نمو الاقتصاد الصيني فى 2018 لأدنى وتيرة فى حوالي ثلاث عقود تقريبا ،وتراجع حاد فى نمو الاقتصاد الأوروبي ،والتقلبات الحادة فى اقتصادات الدول الناشئة.

وهناك عامل أخرى يضغط سلبا على الأسعار ، وهو استمرار ضخ الولايات المتحدة لمستويات قياسية من الإنتاج ، الأمر الذي يقوض جهود أوبك وروسيا فى دعم السوق.

وزاد إنتاج النفط فى الولايات المتحدة خلال 2018 بحوالي 2مليون برميل يوميا بما يعادل زيادة سنوية بأكثر من 20% ، وتبلغ أيضا زيادة الإنتاج الأمريكي منذ منتصف عام 2016 حوالي 3.5 مليون بما يعادل زيادة بنسبة 40%.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الرابع خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وتصدر غدا الخميس البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.