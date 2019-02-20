شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يستأنف مكاسبه بالقرب من أعلى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، فى ظل وجود معظم العملات الرقمية الكبرى فى المنطقة الإيجابية ،مع ارتفاع الزخم والسيولة فى السوق.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:33 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 145.37$ بارتفاع قدره 2.77$ بأكثر من 1.9%،حيث سعر الافتتاح عند 142.60$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 146.48$ ،وأدنى سعر عند 139.01$.

فقد الايثريوم يوم الثلاثاء نسبة 1.5% ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 149.21$ لكل وحدة ايثريوم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأقل من 2 مليار$ إلى إجمالي 135 مليار$ ، وسجلت يوم أمس مستوي 136مليار$ ، الأعلى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي.

تواصل معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية ارتفاعها الواسع والذي بدأ منذ يوم 7 شباط /فبراير الجاري ، وسط تحسن مستويات الطلب الاستثماري ودخول سيولة جديدة ، خاصة مع توالي الأخبار الإيجابية التي تدعم ترسيخ القواعد التنظيمية لصناعة التشفير.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC يوم الثلاثاء إنها ستبدأ قريبا فترة العد التنازلي للموافقة أو رفض إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة "فان إيك و سوليد إكس".

وعلى حسب القانون على الهيئة اتخاذ قرارها بشأن صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF فى غضون 90 يوما من تاريخ نشر الإشعار المقرر له اليوم 20 شباط/فبراير.

وحقق الايثريوم ارتفاعا بنسبة 39% على مدار شباط/فبراير الجاري ، وقفز للترتيب الثاني لأكبر العملات الرقمية من حيت القيمة السوقية فى العالم ، بعد أخبار إيجابية عن عملية تطوير شبكة الايثريوم.