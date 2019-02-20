شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.72% بما يعادل -0.51 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 71.25 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 74.26 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده