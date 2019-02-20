شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 0.20 نقطة ، وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.70 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 41.21 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد