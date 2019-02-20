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شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ليسجل أعلى سعر له عند 181.90 ، ليرتد منه انخفاضاً ويحوي مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.72 نقطة ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاتها لأخيرة وليكتسب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وفي ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 182.40 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 190.88 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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