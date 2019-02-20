شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط ارتفاع السيولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 839.550 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 399 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.8 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.02%، والعرب على 8.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.21%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.8 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، 65.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 60.4 مليون جنيه، مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2479 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 19152 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 719 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

وارتفعت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 48 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.