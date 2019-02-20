شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقوقك.. البنك المركزى يصدر تعليمات بشأن حماية حقوق عملاء البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البنك المركزى المصرى، كتابًا دوريًا بشأن تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك، وذلك فى إطار تطوير القطاع المصرفى من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، والتى أكدت على أهمية العناية بحماية حقوق عملاء البنوك لترسيخ ثقة المتعاملين في القطاع المصرفى وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يرفع كفاءة القطاع المصرفى ككل.. وينشر ”الخليج 365” النص الكامل لتلك التعليمات.

وقال البنك المركزى المصرى، إن حماية حقوق العملاء تعتبر أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالى الذى يعد أحد أولويات البنك المركزى المصرى فى الوقت الراهن، لما له من دور فعال فى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح من الضرورى إصدار تعليمات لحماية حقوق عملاء البنوك تهدف إلى إرساء السياسات والإجراءات الداخلية الواجب توافرها لدي البنوك، وأسس التعامل مع العملاء مع مراعاة تقديم المنتجات والخدمات الملائمة لهم بما يتناسب مع متطلباتهم وقدراتهم على الوفاء بالالتزامات الناتجة عنها، الأمر الذى يؤدى إلى تشجيع الأفراد وزيادة إقبالهم على استخدام الخدمات المصرفية.