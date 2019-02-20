السبت.. قطع المياه عن 13 منطقة في القاهرة 18 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة، السبت المقبل.
وأضافت الشركة في بيان، الأربعاء، أن قطع الخدمة يشمل 13 منطقة هي: "النزهة الجديدة و الكوربة وهيليوبولس وسانت فاتيما و منطقة الحجاز ومتفرعاتة وجامع الفتح وخلف الكلية الحربية وشارع فريد سميكة ومنطقه عين شمس الشرقية والغربية ومنطقة المسلة وخارجة المطرية و إبراهيم عبدالرازق و الهايكستب".
وأوضحت الشركة أن قطع الخدمة من الساعة 10 صباح السبت الموافق 23 نوفمبر حتى الساعة الرابعة صباح يوم الأحد الموافق 24 فبراير؛ لإحلال وتجديد خط...
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