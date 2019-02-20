«#خليها_تفلس».. كباتن «أوبر وكريم» يهددون بالإضراب احتجاجًا على أرباح الشركتين

كتب إبراهيم عادل

على طريقة «خليها تصدي».. هدد كباتن شركتي «أوبر وكريم» بالإضراب اليوم 20 فبراير ولمدة 4 أيام عن العمل ضد ما وصفوه بظلم وتعنت إدارة الشركتين، ودشنوا حملة أسموها «#خليها_تفلس».

ويدعو كباتن «أوبر وكريم» خلال حملة «#خليها_تفلس» اليوم إلى إغلاق تطبيقات الشركتين من على هواتفهم لإحداث أزمة وفراغ في طلب الرحلات حتى تستجيب الشركتان إلى مطالبهم.

ويرى نحو 2000 من كباتن «أوبر وكريم» أن الشركتين تحققان أرباحا كبيرة على حساب أرباحهم ولا تمنحهم إلا القليل، كما أنها تربح من العملاء بشكل جيد.

وطالب الكباتن بتخفيض نسبة...