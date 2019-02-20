شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر اللايتكوين صعوداً الآن ليخترق مقاومة القناة الصاعدة ويتحرك فوق حاجز 50.00 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 56.45، بينما يمثل الثبات فوق 42.75 شرط رئيسي لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد