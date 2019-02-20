شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر البتكوين محاولات جديدة لاختراق مستوى 3920.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، بانتظار تأكيد الاختراق لفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 4224.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 3810.00 لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3720.00 والمقاومة 4200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد