شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط الطفيف في طريقه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 0.7085، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 0.7165، ولا زلنا بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، لنستمر في حياديتنا حتى الآن.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي