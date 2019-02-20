شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب داخل القناة الفرعية الهابطة، بانتظار اختراق مقاومة هذه القناة لتفعيل التأثير الإيجابي لنموذج العلم الصاعد الذي ننتظر أن يساهم بدفع السعر نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 68.00. وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق مستوى 63.95. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.40 والمقاومة 68.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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