شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار ضيق منذ الصباح ويحافظ على ثباته فوق مستوى 56.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 57.46 ثم 65.00 كمحطات رئيسية تالية، في حين يشترط تحقيقها الثبات فوق مستوى 54.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 58.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد