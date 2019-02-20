شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية الآن ليبدأ بالابتعاد عن مستوى 16.00، معززاً التوقعات باستمرار الموجة الصاعدة خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن الثبات فوق المستوى المذكور مهم لمواصلة الارتفاع نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 16.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.90 والمقاومة 16.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد