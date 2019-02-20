شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض الطفيف الذي شهده هذا الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1365.05 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 1336.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1330.00 والمقاومة 1365.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد