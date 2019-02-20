شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف الذي يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 1.2962، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.3226.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد