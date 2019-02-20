شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج اليورو مقابل الدولار عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.1315 والمقاومة 1.1375، وكما أشرنا في تقريرنا الصباحي، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يجرى مراجعة تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1260 والمقاومة 1.1440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي