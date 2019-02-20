شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى فى 4 أشهر والأنظار على المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، وقاد الارتفاعات شركات صناعة السيارات ، مع وجود مؤشرات إيجابية على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والتي انطلقت أحدث جولاتها بالأمس فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى أربعة أشهر.

ارتفع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،ومع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة ، مع توالي المؤشرات الإيجابية على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والتي انطلقت أحدث جولاتها بالأمس فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

اقترح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي تمديد الموعد النهائي لاستكمال المفاوضات ،وقال الأول من آذار/مارس ليس موعدا ملزما ،وإن المفاوضات مع الصين تسير على ما يرام.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعطي مهلة حتى الأول من الشهر المقبل من أجل التوصل لاتفاق تجاري مع الصين ، قبل أن يرفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار$ إلى 25% من 10% الزيادة الحالية.

استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بدون أي تغيير يذكر ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.15%.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.2%.