«فرصتي» ملتقى لتمكين شباب وفتيات القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أن ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول «فرصتي» الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، يمكن الشباب السعودي من التدريب والاستشارة والاستماع لذوي الخبرة من أرباب العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.

وقال الأمير فيصل بن مشعل إن الملتقى يهدف إلى تعريف الشباب بالفرص التدريبية والوظيفية في المنطقة والجهات الداعمة، وفتح المجال لهم لتسويق منتجاتهم وأعمالهم بالملتقى، والتكاملية من خلال مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في التدريب والتوظيف وريادة الأعمال، إضافة إلى التقاء الشباب بالخبراء في مجال التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الالكترونية، وتدريبهم على المهارات الخاصة بالتدريب والتوظيف وريادة الأعمال وفق رغباتهم وميولهم، ومساعدتهم على الاختيار الأمثل، وتكوين قاعده بيانات شامله للعمل على الأصعدة كافة.