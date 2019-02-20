شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط تراجع 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً عدد 3.190 نقطة ليصل إلى مستوى 5223.85 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً عدد 6.710 نقطة ليصل إلى مستوى 5467.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% خاسرا عدد 6.330 نقطة ليصل إلى مستوى 4776.44 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 79.8 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون دينار كويتى عبر 2425 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.
وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.66%، أعقبه الرأى بنسبة 4.06%، ثم مينا بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "أولى تكافل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.85% ثم عقار بنسبة 5.85%، ثم مزايا بنسبة 4.84%.
كانت هذه تفاصيل خبر تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط تراجع 7 قطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.