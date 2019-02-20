شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.88% رابحا عدد 12.28 نقطة ليصل إلى مستوى 1404.89 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 660 ألف سهم، بقيمة قدرها 191 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 47.14%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.47%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.39% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2%، انوفست بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.88% مدفوعا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.65%.