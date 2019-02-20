شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق فعاليات معرض فيرنكس آند ذا هوم فى دورته الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الخميس فعاليات معرض "فيرنكس أند ذا هوم" للأثاث والديكور فى دورته الـ16، خلال الفترة من 21 حتى 24 فبراير 2019، بمركز مصر للمعارض بمحور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعد معرض "فيرنكس أند ذا هوم" المكان الوحيد الذى يوفر الحلول المتكاملة فى مجال تأسيس وتشطيب وفرش المنازل، والمشروعات التجارية والفندقية، بداية من التصميمات لكافة المساحات والفراغات، وانتهاء بالتشطيبات والديكور والمفروشات والإكسسوارات.

وينظم معرض "فيرنكس أند ذا هوم" غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، والمجلس التصديرى للأثاث بالتعاون مع الشركة الدولية لخدمات المعارض والمؤتمرات (GCM).

ويعد معرض "فيرنكس أند ذا هوم" المعرض الأول والوحيد فى الشرق الأوسط وأفريقيا، والمنصة الوحيدة لتصدير الأثاث لكافة دول العالم والواجهة الدولية فى المنطقة لجذب المشترين الدوليين المهتمين بالصناعة المصرية.

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وسيقوم بزيارة المعرض أكثر من 200 مشترى من 40 دولة من كبار مستوردى الأثاث، من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الاتحاد الأوروبي، وإفريقيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، حيث يمثل المعرض فرصة حقيقية لفتح أفاق جديدة للصادرات المصرية، فى قطاع هام من القطاعات الواعدة للصناعة المصرية وهو قطاع صناعة الأثاث.

وتبلغ مساحة المعرض 20.000 متر مربع على صالتين، بإجمالى 150 شركة عارضة، تمثل نخبة من كبرى الشركات المحلية العاملة بمجال تصنيع الأثاث، علاوة على المتخصصين بالديكور والأرضيات والحوائط والإكسسوارات والمفروشات المنزلية المختلفة.

ويوفر معرض فيرنكس اند ذا هوم للمستهلك المحلى، --تحت سقف واحد -- أوسع تشكيلة من المنتجات الخاصة بالأرضيات والحوائط والنوافذ والمطابخ والأثاث والمفروشات والستائر والإكسسوارات.

ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض المحليين إلى 100 ألف زائر خلال مدة المعرض المنعقد فى صالات مركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس بمحور المشير طنطاوى.