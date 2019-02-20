شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.95% رابحا عدد 24.41 نقطة ليصل إلى مستوى 2590.26 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 50.3 مليون سهم محققة ما قيمته 87.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1196 صفقة لـ27 سهما، وارتفع 19 سهما، فيما انخفض سهمين، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.31%، ثم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 4.99%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة العربية للطيران بنسبة 1.29%، ثم مصرف عجمان بنسبة 0.57%.