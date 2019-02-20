الان تتابع حل 90% من التحديات التي تواجه المستثمرين في مجال التعدين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل أن اللجنة بذلت جهوداً بارزة من أجل معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاعات الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، كما تمكنت من تحقيق التمثيل الجيد للصناعيين بمنطقة الرياض لدى الجهات الحكومية المعنية.

وقال الزامل خلال اجتماع اللجنة الثاني والعشرين أن القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية ابتهج وتشرف بالحضور الشخصي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الوطنية والتنمية لإطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية أحد أهم وأكبر برامج رؤية المملكة 2030.

حيث سيعزز قوة الصناعة الوطنية وخلق الفرص الواعدة في التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، ويجعلها تساهم في نمو وتنوع الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن الصناعة الوطنية ستشهد تطوراً ملحوظاً بإذن الله، في ظل ما تلقاه الصناعة من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده حفظهما الله.

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وأضاف الزامل أن اللجنة سعت خلال الفترة الماضية إلى التشاركية الإيجابية مع الجهات ذات العلاقة بالصناعة لتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي في منطقة الرياض من خلال عدة برامج أهمها، تفعيل الأنظمة والتشريعات والإجراءات الحمائية، اطلاق مبادرات لزيادة تنافسية التوطين في الصناعة، التعامل مع اثأر برنامج التوازن المالي على الصناعة خاصةً فيما يتعلق بالرسوم على العمالة والوافدين وبرنامج إعادة هيكلة سياسات/ أسعار مزيج الطاقة والمواد الهيدروكربونية والذي انبثق عنه مبادرة استدامة الصناعة لحل مشاكل المصانع المتأثرة تمويلياً، بالشراكة مع وزارة المالية، وكذلك الاستفادة من برامج دعم الصادرات، كما تطرقت اللجنة في اللقاء مع مدير عام صندوق التنمية الصناعي لمناقشة فرص دعم الصندوق لهذه المصانع المتأثرة.

وأضاف أن اللجنة من خلال مجلس صناعيي الرياض تم التواصل مع بعض المستثمرين في القطاع الصناعي الذين يواجهون تحديات في المحتوى المحلي حيث تم التعامل معها وزيارة فريق من اللجنة لهذه المصانع والوقوف على هذه المعوقات التي تواجههم، حيث سبق أن تعاملت اللجنة من خلال فريق التعدين مع التحديات التي تواجه بعض المستثمرين في مجال التعدين وتم حل 90% من تلك المشاكل التي لدى هؤلاء المستثمرين.

ونتطلع في المرحلة القادمة أن يتم توسعة الزيارات الميدانية للمستثمرين في القطاعات الصناعية والتعدينية والطاقة في منطقة الرياض للاطلاع وشرح المبادرات التي تضمنتها استراتيجية اللجنة والتي قمنا بصياغتها بالتواؤم مع رؤية 2030 واستراتيجية غرفة الرياض، وللتأكيد على مرجعية لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية للمستثمرين في القطاعات الثلاثة بمنطقة الرياض.

وأشار الزامل إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها تقارير حول أنشطة ومنجزات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، وكذلك تقارير الفرق التابعة للجنة، وتشمل فريق التعدين، فريق النمو والتنوع الاقتصادي، فريق تحسين البيئة الاقتصادية، وفريق المرجعية.