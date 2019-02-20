شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 162مليون دولار خلال 2017/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بهيئة البترول أنه تم توقيع 7 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بحد ادنى للاستثمارات يصل 162 مليون دولار خلال 2017 /2018 .

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" انه تم الانتهاء من اجراءات 10 اتفاقيات جديدة خلال يوليو واغسطس الماضى ، لافتا إلى أنه تم توقيع 19 عقد تنمية للحقول المكتشفة حتى اغسطس 2018 لدعم الخطط المستهدفة لزيادة انتاج البترول والغاز ، بالاضافة إلى حفر 98 بئراً استكشافيا لدعم وزيادة الاحيتاطيات من الثروة البترولية بحيث تم وضع 53 بئرا منهم على الانتاج .

وأضاف أن قطاع البترول نحج فى تامين احتياجات السوق من المنتجات البترولية ، بحيث بلغ متوسط انتاج الزيت الخام خلال العام حوالى 626 الف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا .