شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير لليوم الثانى على التوالى بقيمة 5 جنيهات، ليصبح إجمالى ارتفاع أسعار الذهب منذ أمس قرابة 10 جنيهات لكل عيار.

وأصبح سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصرى 656 جنيها للجرام، وهو أعلى سعر للذهب منذ الربع الأول من العام الماضى 2018.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل اليوم 563 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 656 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 750.75 جنيه للجرام

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الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5256 جنيها

أوقية الذهب تسجل الآن 1343 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة زيادة كبيرة فى سعر أوقية الذهب عالميا لتصعد قرابة 2.7% لتسجل 1343 دولار لتواصل الأوقية صعودها لأعلى نقطة فى أكثر من 10 أشهر.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.