3 غرف.. "الإسكان" تطرح 25 ألف شقة لمحدودي الدخل

مصراوي - كتب - محمد عبدالناصر:
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يجري طرح ما يقرب من 25 ألف وحدة سكنية بمدن الصعيد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل.
وأضافت عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، أن الهدف من طرح الإعلان الـ11 من الإسكان الاجتماعي إتاحة أكبر قدر من الوحدات أمام المواطنين في مدن ومحافظات الصعيد، والإسراع في معدلات التنمية، لافتة إلى أن الوحدات 90 مترًا، 3 غرف وصالة، بيع الوحدة بـ184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق...
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