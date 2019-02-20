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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 11.49 ريال، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 11.25 ريال، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 11.40 ريال، وفي ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر "Price ROC" وهو ما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 11.05 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 11.32 وبين مستوى المقاومة هو 11.52 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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