شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم مرة اخرى في الارتفاع وتجاوز مستوى المقاومة الهام عند 186 ريال، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 189 ريال، وهو ما يعكس تنامي القوى الشرائية والتي مكنت السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي من مؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 196 ريال كمستوى اول ثم 210 ريال كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 184 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 186.33 وبين مستوى المقاومة هو 191.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد