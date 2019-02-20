شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج التجاري (KHCB) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.612 درهم، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 0.62 درهم، وذلك بعدما تعرض لضغوط بيعية قوية بسبب ملامسته لخط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ ظهور إشارات سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 0.55 درهم. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.66 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.61 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.61 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط