شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1345 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1341 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1356، بينما حقق الأدنى له عند 1.1336.

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هذا وتترقب الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.7%، وذلك قبل نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين لشهر شباط/ فبراير الجاري.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن كون المفوضية الأوروبية تتوقع أن يتغاضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات خلال المحادثات التجارية، مع تطرقه لكون عواقب جروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ستكون وخيمة وأنه ليس على دراية بما ستطالب به رئيسية الوزراء البريطانية تريزا ماي خلال لقائها معه في وقت لاحق اليوم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً.