شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة أعلى حاجز 16$ للأونصة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى لها منذ 25 نم كانون الثاني/يناير الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى فعليات المحادثات التجارية بين الصين أكبر مستهلك للمعادن عالميا والولايات المتحدة في واشنطون.

في تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.28% لتتداول حالياً عند 16.01$ للأونصة موضحة الأعلى لها منذ مطلع شباط/فبراير الجاري مقارنة مع الافتتاحية عند 15.96$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.51 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في شهرين مقارنة بالافتتاحية عند 96.53.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً.

ونود الإشارة لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد نوه خلال المؤتمر الصحفي الذي تلي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نهاية الشهر الماضي لكون اللجنة الفيدرالية سوف تتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الثلاثاء الماضي أن البيانات الاقتصادية تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وأن معدلات البطالة تستقر عند الأدنى لها في نصف قرن من الزمان، مع تطرقه لكون هناك بعض الفئات في المجتمع الأمريكي لا تشعر بالرخاء بعد، وأن انعكاس تحركات الفائدة على الأسواق يستغرق بعض الوقت، موضحاً أنه لا يرى أن مخاطر الركود الاقتصادي مرتفعه.

ورداً على تساؤلات بعض الصحفيين في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي عقب إلقاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي لخطابه آنذاك والذي كان تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، نوه باول عن كون زيادة نسبة المشاركة في سوق العمل ذات أولوية مرتفعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من مستويات التوظيف الكامل.

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ويذكر أن محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين أعربت في مطلع الشهر الجاري عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

بخلاف ذلك، فقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء لكون المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، موضحاً أنه متفائل حيال التوصل لاتفاق تجاري قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية بحلول مطلع الشهر المقبل، ومضيفاً أن الموعد النهائية للهدنة ليس "موعد سحري"، وفي نفس السياق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مطلع الأسبوع أن جول المحادثات التجارية بين بلادها والصين في واشنطون تبدأ الثلاثاء.

كما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساندرز آنذاك أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر هو من سيقود المفاوضات التجارية مع الوفد الصيني بقيادة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والذي أكد بالأمس أنه سيزور الولايات المتحدة من أجل استكمال المباحثات التجارية بين البلدين، موضحاً أنه سيلتقي مع كل من وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي.

وأوضحت ساندرز أيضا أن كل من وزير الخزانة الأمريكي ووزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس كودلو والمستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي سيحضرون المفاوضات التجارية، وأن المفاوضات ستركز على الإجراءات الهيكلية التي يجب على الصين اتخاذها والتي تؤثر على التجارة، وأنه سيتم التأكيد على أن الصين ستشتري المزيد من السلع والخدمات الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر نوه خلال لقائه في نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جينبينج، إلى أنه لا يزال هناك العديد من القضايا والتحديات التي تحول دون التوصل لاتفاق تجاري، وذلك على الرغم من أعربه بأن المحادثات التجارية خلال الأسبوع الماضي كانت إيجابية بين الطرفين، ووسط تطرقه إلى أهمية تحقيق تقدم في بعض القضايا الهمة العالقة عن طريق المفاوضات التجارية.

وفي نفس السياق، فقد أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس كودلو أيضا في نهاية الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لن تتخذ قراراً بعد حيال إذا ما كانت سوف تمد أجل الهدنة التجارية القائمة بين واشنطون وبكين لمدة 60 يوم إلى مطلع أيار/مايو المقبل، ولن تقدم على الزيادة المقررة للتعريفات الجمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بنحو 200$ مليار إلى 25% بحلول مطلع الشهر القادم من عدمه.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعلن وزارة الاقتصاد الروسية عن كون إنتاج روسيا من الفضة ارتفع خلال العام الماضي 2018 إلى نحو 1,110.95 طن مقابل نحو 1,044.3 طن في العام السابق 2017، ونود الإشارة لكون مشتريات روسيا خلال العام الماضي من المعادن النفيسة وعلى رأسهم الذهب والفضة ارتفعت بشكل ملحوظ ضمن جهودها للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي في ظلال العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.