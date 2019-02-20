شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع خام نيمكس للأعلى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر واستقرار خام برنت بالقرب من الأعلى له منذ اليوم ذاته وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً ووسط التطلع للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي تمام الساعة 04:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 0.86% لتتداول عند مستويات 56.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.78$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 نيسان/أبريل 0.32% لتتداول عند 66.49$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.36$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.50 مقارنة بالافتتاحية عند 96.53.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً.

بخلاف ذلك، فقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء لكون المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، موضحاً أنه متفائل حيال التوصل لاتفاق تجاري قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية بحلول مطلع الشهر المقبل، ومضيفاً أن الموعد النهائية للهدنة ليس "موعد سحري"، وفي نفس السياق، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مطلع الأسبوع أن جولة المحادثات التجارية ستبدأ الثلاثاء في واشنطون.

ونود الإشارة لكون العقود الآجلة لأسعار النفط اختبرت مع مطلع هذا الأسبوع الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع تغيب السوق الأمريكي بسبب عطلة عيد الرؤساء هناك وسط استمرار استفادة أسعار النفط من التقدم الأخير في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، أكبر مستهلكين للنفط عالمياً وأكبر دولتين صناعيتان في العالم، مما طغى على ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط الزيتي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أمس الثلاثاء أفادت وكالة الإنباء الروسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن كل من الملك سلمان وبوتين جددا استعدادهما لمواصلة التنسيق والتعاون للحفاظ على توازن أسواق النفط، ونود الإشارة لكون روسيا ثاني أكبر منتج عالمياً للنفط وأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط عالمياً.

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ويذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب يوم الخميس الماضي عن كون الأزمة السياسة في فنزويلا قد تؤثر سلباً على أسواق النفط العالمية، إلا أنه أفاد أنه لا توجد أي مقترحات جديدة لتعديل اتفاق منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام.

كما نوه وزير الطاقة الروسي نوفاك آنذاك بأن بلاده خفضت إنتاجها من النفط بين 80 إلى 90 ألف برميل يومياً مقارنة بما كان عليه في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك يعد المستوى الذي تتخذه موسكو مرجعاً لالتزامها بخفض إنتاجها النفط وفقاً لتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط الذي تم إقراره من قبل منظمة أوبك وحلفها المنتجين للنفط من خارج المنظمة في اجتماع المنظمة الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.

بخلاف ذلك فقد كشفت منظمة أوبك الأسبوع الماضي عن تقريرها الشهري الذي أفادت من خلاله أنها ترى انخفاض الطلب لديها من النفط بواقع 240 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2019، وأنها تتوقع أن ينخفض الطلب لديها بواقع 797 ألف برميل يومياً إلى 30.8 مليون برميل يومياً، مرجيه ذلك لتوقعاتها بزيادة المروض النفطي من قبل الدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة خلال العام الماضي والجاري.

وفي نفس السياق، تتوقع منظمة أوبك أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 10.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير، مع العلم أن السعودية كانت تستهدف إنتاج 10.3 مليون برميل يومياً مع دخول اتفاق أوبك لخفض الإنتاج في مطلع هذا العام حيز التنفيذ، وفي المقابل، أعربت وكالة الطاقة الدولية أيضا الأسبوع الماضي أنه من المبكر الجزم بأنه هناك تباطؤ في نمو الطلب العالمي للنفط.

ونوه وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح الأسبوع الماضي أن بلاده ستقوم بخفض إنتاجها النفطي إلى 9.8 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس المقبل، مع تأكيده على التزام المملكة العربية السعودية باتفاق خفض الإنتاج العالم للنفط من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة، وسط أفادته بأن بلاده سوف تقوم بخفض صادراتها النفطية إلى 6.9 مليون برميل يومياً الشهر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 857 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 15 شباط/فبراير الجاري، موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في عشرة أشهر، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً بأن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر عند الأعلى له على الإطلاق عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ونود الإشارة لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت في مطلع هذا الأسبوع عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من حقول الرئيسية التي تنتج النفط الصخري خلال الشهر المقبل بواقع 84 ألف برميل يومياً عن الشهر الجاري إلى مستوى قياسي جديد عند 8,398 ألف برميل يومياً، ونود الإشارة الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي النفطي لتعد أمريكا أكبر منتج للنفط عالمياً.