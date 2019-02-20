الذهب يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 20-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من الوصول إلى مشارف هدفنا الأول المنتظر عند مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يدعم فرص استئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها التالي عند 1365.05.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 1336.50 قد يضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1320.00 ثم 1310.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1330.00 والمقاومة 1365.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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