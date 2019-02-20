النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 20-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية طفيفة ليزحف تدريجياً نحو هدفنا الأول المنتظر عند 57.46، ولا يزال التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، بينما ينتظم السعر داخل القناة الصاعدة.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 65.00، في حين يمثل الثبات فوق 54.50 شرط مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 58.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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