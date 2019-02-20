شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ضمن نموذج إيجابي فرعي – تحليل - 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر عقود خام برنت الأخيرة ضمن نموذج علم استمراري صاعد موضح بالصورة، وبالتالي، نحن بانتظار تفعيل هذا النموذج للحصول على حافز إيجابي قوي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 68.00 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 63.95، مع التذكير بأن اختراق الهدف الأول سيدفع السعر نحو 72.65 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.40 والمقاومة 68.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد