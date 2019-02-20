شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحاول الاختراق – تحليل - 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر البتكوين محاولات لاختراق مستوى 3920.00 دون أن يتمكن من الثبات فوقه حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يدعم فرص تأكيد الاختراق للاندفاع نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 4224.00. مؤشر ستوكاستيك يتخلص من سلبيته بشكل ملحوظ ليدعم استمرار التوقعات الإيجابية، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 3810.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3720.00 والمقاومة 4200.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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