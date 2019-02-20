شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب قوية – تحليل - 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 1.2962 ويستقر فوقه، مما يفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، بانتظار مزيد من الارتفاع الذي يستهدف مستوى 1.3226 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.2962.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد