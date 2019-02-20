شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بالتذبذب حول مقاومة القناة الصاعدة، ولا زلنا بانتظار اختراق هذه المقاومة لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 56.45. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المتوقعة للفترة القادمة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 42.75. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 52.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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