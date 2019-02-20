شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يختبر المقاومة – تحليل - 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الريبل محاولات إيجابية جديدة ليختبر مستوى 0.33، لكنه لا يزال دونه، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار تأكيد اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 0.29 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.
نذكر بأن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 0.41 على المدى القريب، بينما كسر الدعم سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.24.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.35
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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