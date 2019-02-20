شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يتجه نحو الدعم – تحليل - 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم بعض الميل الهابط في طريقه نحو اختبار محتمل لأرضية الدعم المحورية 137.24، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، ويحتاج السعر لاختراق 154.00 لتأكيد التوجه نحو 170.76 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 137.24 لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 170.76
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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